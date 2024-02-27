بعد قرار خادم الحرمين.. تعرف على أهداف لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية والمنشآت غير الحكومية لـلأشخاص ذوي الإعاقة

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رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.



اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة:

أهداف اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة:

وقال المهندس الراجحي إن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي تولي اهتمامًا خاصًا في دعم المسيرة التنموية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.وأشار معالي الراجحي أن اللوائح التنظيمية راعت من خلال موادها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الدولية وما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة والمعيشية والاجتماعية لهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع.وتضمنت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية على:1-استحداث وتطوير عدد من المواد التي تدعم تقديم برامج وخدمات اجتماعية تضاهي في جودتها الممارسات الدولية.2- تطوير البرامج المهنية التي تهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا أعضاءً فاعلين مع أسرهم وفي المجتمع.وشملت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة على مجموعة من الإجراءات والقواعد منها:1-الحصول على تراخيص افتتاح مراكز للخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.2- تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال فتح مجال الاستثمار للقطاعين الخاص والغير ربحي للمشاركة في تقديم البرامج الاجتماعية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة.