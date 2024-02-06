الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها الموارد البشرية

مجلس الوزراء - ارشيف الصور
مجلس الوزراء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني.اضافة اعلان

قرارات مجلس الوزراء:


وذلك بشأن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، قد رأس جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والتي تناول فيها مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.
واشاد المجلس بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض.

وأشار إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

اقرأ أيضا

عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة

الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 6711 فردًا من منسوبي الأمن العام

الإطاحة بمواطن بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالقصيم وآخر بالجوف

المملكة تدين حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية

عاجل.. تحذير لسكان الرياض.. ماذا توقع "العقيل" أن يحدث يوم الأحد القادم؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GEhq9OcW8AAGyAH 3:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

images 4:47 م الأحد، 21 يناير 2024

قرار عاجل لـ "الموارد البشرية" و"الإسكان" بشأن توطين المهن الهندسية

أهم 10 1:21 ص السبت، 20 يناير 2024

أهم 10.. موعد صرف الرواتب لعام 2024 وحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دخل على الأفراد

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين 4:03 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

اقرأ أيضا

فلسطين - الاحتلال - مقتل فلسطينيين - وكالة رويترز
8:06 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

استشهاد 4895 طالبًا جراء عدوان الاحتلال على غزة

برنامج ريف - ريف
7:52 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

برنامج ريف يوضح المشاريع المدعومة في ينبع

حرس الحدود - جازان - نبات القات المخدر
7:21 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

خلال ساعات.. إحباط تهريب 720 كيلو من القات بقطاع العارضة في جازان

حالة الطقس - اخبار الطقس
7:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع رياحا شديدة وشبورة مائية على منطقتي مكة والباحة تستمر لساعات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

خادم الحرمين الشريفين
10:15 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

14 قرارًا يصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين (تفاصيل)

الهيئة العامة للمنافسة
10:13 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

العامة للمنافسة تعلن عن عقوبات بحق عدد من المؤسسات.. التفاصيل

مجلس الوزراء - ارشيف الصور
10:00 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها الموارد البشرية

خادم الحرمين الشريفين
9:48 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

تصدير
9:28 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

للمرة الأولى.. تصدير منتجات المملكة الزراعية إلى السوق الأوروبي

2024-02-06_19-28-16
8:06 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. تحذير لسكان الرياض.. ماذا توقع "العقيل" أن يحدث يوم الأحد القادم؟