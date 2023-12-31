بعد صدور الأمر الملكي.. أمير الشرقية يستقبل نائبه (صور)

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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز الذي وصل للمنطقة مساء اليوم (الأحد). اضافة اعلان





أمر ملكي كريم



تكليفات قيادات إمارة المنطقة الشرقية



جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير المنطقة الشرقية.ورحب أمير المنطقة الشرقية بالأمير سعود بن بندر، وسأل الله له العون والتوفيق في مهمات عمله وتحقيق تطلعات القيادة وخدمة أهالي المنطقة.حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بالمنطقة وقيادات الإمارة.ومؤخرًا، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة.يهدف ذلك لمواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - والسعي لخدمة المواطنين.وتضمنت القرارات تكليف:فهد بن عبدالرحمن الجبر مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة الشرقيةتكليف عبدالله بن عياش الحربي مدير عاماً لمكتب سمو أمير المنطقة الشرقيةتكليف مساعد بن تركي العطيشان سكرتيراً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, إضافة لعمله مديراً للمكتب الخاص.تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنمويةتكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوقتكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقةكما شمل القرارات تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية, أهمية خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة - رعاها الله -، متمنياً سموه التوفيق للمكلفين.