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بعد صدور الأمر الملكي.. أمير الشرقية يستقبل نائبه (صور)

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أمير المنطقة الشرقية يستقبل نائبه
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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز الذي وصل للمنطقة مساء اليوم (الأحد).اضافة اعلان

أمر ملكي كريم

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير المنطقة الشرقية.
ورحب أمير المنطقة الشرقية بالأمير سعود بن بندر، وسأل الله له العون والتوفيق في مهمات عمله وتحقيق تطلعات القيادة وخدمة أهالي المنطقة.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بالمنطقة وقيادات الإمارة.

ومؤخرًا،  أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة.
يهدف ذلك لمواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - والسعي لخدمة المواطنين.

تكليفات قيادات إمارة المنطقة الشرقية

 وتضمنت القرارات تكليف:
 فهد بن عبدالرحمن الجبر مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة الشرقية
تكليف عبدالله بن عياش الحربي مدير عاماً لمكتب سمو أمير المنطقة الشرقية
تكليف مساعد بن تركي العطيشان سكرتيراً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, إضافة لعمله مديراً للمكتب الخاص.
تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية
تكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوق
تكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقة
 كما شمل القرارات تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.
 وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية, أهمية خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة - رعاها الله -، متمنياً سموه التوفيق للمكلفين.




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