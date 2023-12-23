عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. اضافة اعلان

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





مرتكب الجريمة بالمنطقة الشرقية



تنفيذ حكم الشرع



أقدم / سجاد بن جعفر بن أحمد البوري - سعودي الجنسية -، على قتل / محمد بن عبدالله بن علي آل حمود - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل استيفاء القصاص حتى بلوغ وتكليف القاصرتين من الورثة ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفائه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / سجاد بن جعفر بن أحمد البوري - سعودي الجنسية -، يوم السبت 10 / 06 / 1445هـ الموافق 23 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.