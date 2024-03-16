بعد ساعات.. بدء التقديم في جامعة نايف للعلوم الأمنية

أ أ

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في البرامج الأكاديمية لمراحل (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) للعام الدراسي (2025-2024م) في المجالات الأمنية وأبرزها:

- الأدلة الجنائية

- القانون الجنائي

- علم الجريمة

- الجرائم الاقتصادية

- الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي

- برامج أخرى متعددة

- للإطلاع على دليل البرامج الأكاديمية كاملة: اضغط هنا

- للإطلاع على التقويم الأكاديمي: اضغط هنا



الشروط:



نبذة عن الجامعة:



طريقة التقديم:

