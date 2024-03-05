الداخلية تطلق برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالشراكة مع جامعات عالمية

هدف البرنامج:



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أطلقت وزارة الداخلية برنامج تطوير القيادات التنفيذية بإشراف من برنامج تطوير الوزارة.ويهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لمواكبة أحدث التطورات المعرفية في مجال التخطيط الإستراتيجي والإبداعي والتواصل المؤثر، ودور التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في العمل الأمني، باستخدام منهجيات عالمية من قبل خبراء من جامعة هارفارد وجامعة MIT وجامعة University of Chicago وجامعة كولومبيا وجامعة London Business School.ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهداف وزارة الداخلية الإستراتيجية في تنمية القدرات وتطوير رأس المال البشري، والاستفادة من التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الأمنية، بالتواؤم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.