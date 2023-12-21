الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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هل يلزم تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيد في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص به في سبل حتى لا تتأثر الأهلية.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد عبر حساب "خدمة المستفيدين"، وجه سؤالا قال فيه: "السلام عليكم هل يلزم أن يكون العنوان الوطني مطابق للعنوان في عقد الإيجار؟".

أهمية تطابق العنوان الوطني والإيجار


وأجاب حساب المواطن، بقوله: "وعليكم السلام ، لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الايجار في منصة ايجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر اهليتك واستحقاقك، نسعد بخدمتك

كذلك كشف حساب المواطن عن تأثير قرض العمل الحر على تلقي المستفيد الدعم من البرنامج.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (من هنا).
 جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " الله يعطيكم العافية ما في دخل إضافي، وأنا مع عائلتي مشمولين في الدعم، سؤالي هو: إذا أخذت قرض العمل الحر هل يؤثر في حساب المواطن أو لا؟؟".


خطوات الإفصاح عن الدخل

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات الإفصاح عن الدخل، لإتمام عملية التسجيل والحصول على الدعم المستحق.
وتشمل خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن ما يلي:
- الدخول إلى بوابة حساب المواطن
- اضغط على تفاصيل الطلب
- اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد
- تحديد نوع الدخل
- تحديد مصدر الدخل
- تحديد المبلغ الشهري من الدخل
- إضافة ثم حفظ

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

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