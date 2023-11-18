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بعد تغريمها تعويض بـ 75 مليون ريال.. بيان من أمانة جدة عقب صدور حكم نهائي جديد

أمانة جدة
أمانة جدة
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أصدرت أمانة محافظة جدة، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كشفت فيه تفاصيل الحكم في قضية رُفعت ضدها من إحدى الشركات طالبتها بتعويض 75 مليون ريال.اضافة اعلان

حكم نهائي
وأوضحت صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، برفض الدعوى المقامة من إحدى الشركات ضد الأمانة، والتي طالبت فيها بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية، والتي ادعت الشركة سدادها مقابل مواقع لم تتسلمها منها الأمانة.
وأضافت ، جاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية، بإلغاء حكم ابتدائي صدر من الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بمحافظة جدة، وذلك لتأكيد سلامة إجراءات الأمانة، والتزامها ببنود العقد.

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