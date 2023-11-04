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عاجل.. مستودع بجدة كان مخصصاً كمعمل للحدادة وبعد مداهمته كانت المفاجأة

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ضبطت أمانة محافظة جدة مستودعا جنوب المحافظة، يضم معملاً للحدادة، حيث تبين أن الموقع جرى استغلاله لإنتاج التبغ بمسميات تجارية.
 وقد تمت الحملة بجهود الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبمشاركة من الجهات المعنية.اضافة اعلان

جولات الرقابة الميدانية

أوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع كان مخصصا كمعمل للحدادة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في انتاج وعمل منتجات التبغ والزيوت العطرية وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.
فيما جرى اتلاف كافة المضبوطات وتم حجز المركبات المستخدمة للنقل والمعدات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.

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