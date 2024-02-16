شاهد.. آثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي شمال الرياض

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مع
التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء
جنوب الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.
آثار
الرياح على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار الرياح القوية والبرد على
أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي شمال الرياض.
🔴— طقس (@tqqs) February 16, 2024
شاهد
أثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي
شمال الرياض
" الله يعوض عليه "
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
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أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
انخفاض
ملموس في درجات الحرارة في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على
أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط
الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".
فيديو مباشر— طقس (@tqqs) February 16, 2024
عصف مطري غزير على أحياء
جنوب غرب #الرياض_الان
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
رصد | سامي البليهد
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