شاهد.. آثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي شمال الرياض

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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء جنوب الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.







آثار الرياح على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي





شاهد

أثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي

شمال الرياض

" الله يعوض عليه "

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/b8vNiGHdi4 شاهدأثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسيشمال الرياض" الله يعوض عليه "الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024م February 16, 2024

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



انخفاض ملموس في درجات الحرارة





عصف مطري غزير على أحياء

جنوب غرب

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

رصد | سامي البليهد

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. pic.twitter.com/rcTkr6VDid فيديو مباشرعصف مطري غزير على أحياءجنوب غرب #الرياض_الان الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024مرصد | سامي البليهد February 16, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي شمال الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.