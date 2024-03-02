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من اليوم وحتى الثلاثاء.. تحذير من الدفاع المدني بشأن حالة الطقس

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.اضافة اعلان

تحذير الدفاع المدني:

كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أمطار وبرد:

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل، الرياض العاصمة والدرعية والدوادمي وعفيف والقويعية والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة، ومنطقة المدينة المنورة.

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