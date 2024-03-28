أ أ

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م.





بشرى سارة قبل عيد الفطر بخصوص البطالة في المملكة



انخفاض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي



ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي "للمواطنين والمقيمين" إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كانت 5.1%.وانخفض معدل البطالة لإجمالي المواطنين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م.كما انخفض معدل البطالة للمواطنات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6%.وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للمواطنين والمقيمين، مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي المواطنين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق.





وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للمواطنات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق.





نشرة سوق العمل



يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية" ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية "15سنة فأكثر" المستقرين في المملكة، وتقدير السكان "داخل قوة العمل وخارجها" وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.