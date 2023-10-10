برعاية وزير الداخلية.. تخريج ألف من حراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة

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تحت
رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية،
شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، اليوم، حفل تخريج 1062 رجل
أمن.
الاحتفال
برجال الأمن الذين أتموا تأهيلهم العسكريوتم
الاحتفال برجال الأمن الذين أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت
الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ (25)، للعام التدريبي 1444 - 1445هـ.
تدريبات
وعلوم في شتى المجالات وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب
على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم
الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.
حفل تخرج دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة رقم (25). pic.twitter.com/dPrR5eZmdq— الأمن العام (@security_gov) October 10, 2023