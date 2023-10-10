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صحيفة تواصل الالكترونية

برعاية وزير الداخلية.. تخريج ألف من حراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة

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حفل تخريج دوريات أمن وحراسة المنشآت
أ أ
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، اليوم، حفل تخريج 1062 رجل أمن.اضافة اعلان

الاحتفال برجال الأمن الذين أتموا تأهيلهم العسكري

وتم الاحتفال برجال الأمن الذين أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ (25)، للعام التدريبي 1444 - 1445هـ.

تدريبات وعلوم في شتى المجالات

 وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

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