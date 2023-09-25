الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا لدى المملكة

أ أ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي. اضافة اعلان





سفير جمهورية إندونيسيا



كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد.وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبالين معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.