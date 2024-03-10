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بدون رسوم.. جامعة أم القرى تفتح القبول على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ

جامعة أم القرى
جامعة أم القرى
أ أ
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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول على برامج الدراسات العليا (بدون رسوم دراسية) في مرحلة الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي1446هـ.اضافة اعلان

جامعة أم القرى تفتح القبول على برامج الدراسات العليا

وأوضحت أن البرامج تبدأ من يوم الاثنين 1 / 9 / 1445 هـ، - الموافق 11 / 3 / 2024 م وحتى موعد إغلاق بوابة القبول يوم السبت 11 / 10 / 1445 هـ، الموافق 20 / 4 /2024 م ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد.
وحددت الجامعة عددًا من الشروط منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلًا على منحة دراسية للدراسات العليا وحصول المتقدم على تقدير جيد جدًا في الدرجة العلمية السابقة للبرنامج المتقدم عليه، على أن يكون حاصلًا على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

تخصصات  برامج الدراسات العليا

 كما اشترطت اجتياز الاختبار التحريري المقدم من القسم، والحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية للتقدم على برامج الدراسات العليا في التخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية والطبية، وللكليات ورفع الحد الأدنى لشرط اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات التخصص ضمن الشروط الخاصة للقبول.
 ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة فيها هي اللغة الإنجليزية، على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية معتمدة.

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