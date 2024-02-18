الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك عبدالعزيز
أ أ
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، عن مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي "برسوم دراسية" للعام الجامعي 1446هـ، وذلك خلال الفترة من 19 شعبان 1445 إلى 19 شوال 1445هـ.اضافة اعلان

مواعيد التقديم لبرامج الماجستير بجامعة الملك عبدالعزيز

 وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون للطلاب والطالبات عبر نظام القبول الإلكتروني في 42 برنامجاً مصنفاً ومعتمداً وموائماً لسوق العمل، وسيكون مُقدماً من 17 كلية ومعهد بالجامعة وهي:
 كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الحقوق، وكلية العلوم البيئية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الأرض، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.


وكلية الاتصال والإعلام، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الهندسة برابغ، وكلية التربية، وكلية السياحة، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد الاقتصاد الإسلامي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

نظام الدراسة وطريقة دفع الرسوم

 يُذكر أن نظام الدراسة فيها سيكون خلال نهاية عطلة الأسبوع، وتدفع الرسوم الدراسية على أربع دفعات حسب الفصول الدراسية.

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