أخبار السعودية.. موعد صرف حساب المواطن ونصيب كل فرد من العائلة في الضمان المطور

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حساب المواطن لشهر فبراير.. كم تبقّى على إيداع دعم الدفعة 75؟
عادة ما تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. لكن في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
كيف تعرف نصيب كل فرد من العائلة في الضمان المطور؟
حددت وزارة المورد البشرية والتنمية الاجتماعية, آلية التعرف على نصيب كل فرد في العائلة في معاش الضمان الاجتماعي.
رابط وخطوات التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب
يستمر الطلاب في التسجيل المبكر لاختبار التحصيل الدراسي الورقي، اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
بالخطوات.. كيف تسترد وتؤجل الرسوم الجمركية؟
تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طلب استرداد الرسوم الجمركية (الرسوم القطعية، رسوم التأمين).
ارتكبوا فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على 6 أشخاص ارتكبوا مخالفات موجبة للعقاب.
وزير الصناعة يعلن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وهي الأولى من نوعها بالمملكة.
توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن
تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية التعامل مع منزل اشتراه وعليه رهن من الصندوق العقاري.
أجواء باردة.. شاهد الغيوم الكثيفة تغطي سماء جدة
بالتزامن مع التقلبات الجوية والبرد الشديد على مناطق مختلفة من المملكة، غطت الغيوم الكثيفة سماء محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.