صباح اليوم.. شاهد انسيابية حركة المرور على طريق الملك فهد بالرياض

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شهدت
الحركة المرورية على طريق الملك فهد في الرياض انتظامًا وانسيابية، وذلك في الساعات الأولى من صباح
اليوم الأحد.
انسيابية
حركة المرور على طريق الملك فهد بالرياضوحسب
"الإخبارية"، فقد انتظمت الحركة المرورية على طرق، بالتزام السائقين
بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.
فيديو | عبر كاميرا #الإخبارية رصد الحركة المرورية على طريق الملك فهد في الرياض لصباح هذا اليوم pic.twitter.com/CCkyUMeOu3— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2024
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الرياض اهتمامًا بتزايد الأنشطة الاقتصادية والخدمية في العاصمة، وفق منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق في المملكة.
تنبيه
بشأن موعد تخفيض المخالفات المروريةوكانت
الإدارة العامة للمرور، أعلنت أنه قد تبقى 5 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات
المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م.
قرار
التخفيض لا يشمل هذه المخالفات المروريةوبعد
صدور قرار تخفيض المخالفات المرورية، أوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يشمل عددًا
من المخالفات المرورية وهي:
1 - التفحيط من المخالفات التي لا تخضع للتخفيض.
2 - في حالة كان قائد السيارة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة.
3 - إذا تجاوزت السرعة المقررة بمقدار 120 كيلو متر في الساعة، بمقدار 50 كيلو متر.
4 - إذا تم تجاوز سرعة الطريق المقرر له 140 كم في الساعة بمقدار 30 كيلو متر.