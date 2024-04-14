صباح اليوم.. شاهد انسيابية حركة المرور على طريق الملك فهد بالرياض

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شهدت الحركة المرورية على طريق الملك فهد في الرياض انتظامًا وانسيابية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.





انسيابية حركة المرور على طريق الملك فهد بالرياض



تنبيه بشأن موعد تخفيض المخالفات المرورية



قرار التخفيض لا يشمل هذه المخالفات المرورية



وحسب "الإخبارية"، فقد انتظمت الحركة المرورية على طرق، بالتزام السائقين بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.يأتي هذا في وقت تشهد فيه الرياض اهتمامًا بتزايد الأنشطة الاقتصادية والخدمية في العاصمة، وفق منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق في المملكة.وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت أنه قد تبقى 5 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م.وبعد صدور قرار تخفيض المخالفات المرورية، أوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يشمل عددًا من المخالفات المرورية وهي:1 - التفحيط من المخالفات التي لا تخضع للتخفيض.2 - في حالة كان قائد السيارة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة.3 - إذا تجاوزت السرعة المقررة بمقدار 120 كيلو متر في الساعة، بمقدار 50 كيلو متر.4 - إذا تم تجاوز سرعة الطريق المقرر له 140 كم في الساعة بمقدار 30 كيلو متر.