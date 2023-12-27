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تحفيظ أملج: 3 أسباب تعين على حفظ القرآن الكريم

حفظ القرآن
تحفيظ القرآن
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وجهت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج نصائح مهمة تعين على حفظ القرآن الكريم وسهولة تذكره وعدم نسيانه بمشيئة الله تعالى.

أسباب تعين على حفظ القرآن اضافة اعلان


وقالت جمعية تحفيظ القرآن الكريم في أملج عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إن من أهم  الأسباب المعينة على حفظ القرآن  الكريم :
- الاستماع إلى الآيات من المقرئين الكبار 
- الانتباه لهم عند القراءة والاهتمام بمخارج الحروف والكلمات 
- كثرة الاستماع تساعدك على الحفظ بسرعة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو عدد من الأفارقة يتلون ويحفظون كتاب الله في أحد المساجد، كما يتعلم هؤلاء الأفارقة العقيدة بالطريقة الصحيحة.

حفظ القرآن الكريم كاملا:


وبحسب ما نشره أحد النشطاء الأفارقة، فإن هناك خطة ومنهجا أن ينتهي هؤلاء الطلاب من حفظ القرآن الكريم كاملا خلال سنتين.

وتداول مغردون العديد من الفيديوهات التي يكون أبطالها أطفال وشباب أفارقة يقبلون على حفظ القرآن الكريم وتلاوة آياته وتدبر معانيه.

كذلك تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله طفل إفريقي وهو يقرأ ويرتل القرآن الكريم بصوت يأسر القلوب من جماله وحسن تنظيمه.

وخلال الفيديو، يظهر الطفل واقفًا ويقرأ آيات القرآن بإتقان شديد، كما يكشف الفيديو عن براعة الطفل في معرفة أماكن الوقوف وأحكام التلاوة وغيرها.

أطفال يأسرون القلوب بجمال صوتهم


وتداول مغردون أيضا فيديو لطفل في عمر الـ 12 تقريبًا يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب.

وأظهر المقطع، الطفل يقرأ القرآن بخشوع وإتقان لأحكام التلاوة، وتفاعل المغردون مع المقطع، وأثنوا على حسن التلاوة.

وأشاد متداولو المقطع، بحسن تربية الطفل، وحرص والديه على تعليمه القرآن الكريم، في هذه السن الصغيرة.

وأكد المغردون على أهمية حرص الوالدين على تعليم الأطفال القرآن الكريم في سنوات حياتهم الأولى، ليكون حافظًا ومعينًا لهم في حياتهم.



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