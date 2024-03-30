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بالفيديو.. سيول عارمة شرق القنفذة

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سيول القنفذة
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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول شرق القنفذة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع سيول عارمة تجري بين الشعاب والهضاب في القنفذة، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية. في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق حائل ، المدينة المنورة ، تبوك والأجزاء الشمالية من مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

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