الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

الداخلية
الداخلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

تفاصيل الجريمةاضافة اعلان

 قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
 أقدم / عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل فيصل بن فضل بن مفرح الشهري - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأحد، بتاريخ 2 / 3 / 1445هـ الموافق 17 / 09 / 2023م بمنطقة عسير.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ أيضا

وزير الداخلية 1
6:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

وزير الداخلية يبحث أوجه التعاوني الأمني مع نظيره الصومالي

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
5:47 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

ما هي خطوات طباعة البطاقة الجمركية.. الزكاة والضريبة توضح

WhatsApp Image 2023-09-17 at 5.23.40 PM
5:33 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

متحدث الأحساء يكشف تفاصيل مشروع للتخلص من البعوض والذباب

السفر الطائرة
4:35 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

اقرأ أيضا

بالأسماء.. تتويج الفائزين في "هاكاثون الصناعة"

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

ما تأثير ذلك على أسعار الأسماك؟.. "الري" تتوسع في مشاريع الاستزراع

بالصور.. وصول طائرة المملكة الإغاثية الثانية إلى ليبيا

"تقويم التعليم" تعتمد 33 برنامجًا أكاديميًا جديدًا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

وزارة الداخلية السعودية 2:38 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية

الداخلية 1:14 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع في بندر الحربي بالمدينة

الداخلية 4:52 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الرياض

اقرأ أيضا

تخطيط المدن
3:45 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بحث جديد من جامعة الملك عبدالعزيز يخدم استراتيجية تخطيط المدن

Capture
3:38 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تجهز مفاجأة.. القوات الجوية الملكية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر

العمرة
3:37 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

للمعتمرين.. معلومات لاتفوتك عن تطبيق نسك

تراضي
3:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"العدل" تنهى 6 آلاف قضية تجارية عبر منصة "تراضي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:15 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

للمواطنة المتزوجة من غير سعودي.. في هذه الحالة يمكن للزوج الاستفادة من دعم المواطن

الكويتي المصاب
5:48 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

وفد تركي رسمي يطمأن على الكويتي المعتدى عليه بطرابزون ويتوعد المعتدين

تحفيظ القرآن
5:32 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"أمة واحدة".. حلقات تحفيظ القرآن في مصراتة تلهج بالدعاء لرفع الكرب عن درنة

حساب المواطن
5:24 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

هل دعم حساب المواطن مستمر في شهر أكتوبر القادم؟

الداخلية
5:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

أخبار السعودية
4:22 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة