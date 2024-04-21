الأحد، 12 شوال 1445 ، 21 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار على منطقة الباحة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب

امطار الباحة -
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي ، وبني حسن , والقرى , والمندق , والمخواة , وقلوة , وغامد الزناد , والحجرة , والمراكز التابعة لها ، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ .اضافة اعلان
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

أمطار غزيرة وسيول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل عسير وجازان ونجران وجنوب منطقة الرياض، تهطل معها أمطار غزيرة وتوقعات بجريان السيول، تستمر حتى الغد، بمشيئة الله.
ومن المتوقع وفقا لتوقعات الأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية مساء اليوم والساعات الأولى من صباح الغد خاصة على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيديو | "أمطار غزيرة يصحبها خطر تكون السيول على عسير وجازان ونجران"

اقرأ أيضا

"تعليم جدة" يطلق المرحلة الأولى من مسابقة "قادمون" استعدادًا لاختبارات "نافس"

عاجل.. الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على أربع مناطق تستمر إلى الغد

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي الجنسية بالمنطقة الشرقية

توجيه فوري من الزكاة والجمارك للمنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس

بطول 1200 متر.. تدشين مسار ممشى جبل ثهلان التاريخي بالدوادمي في الرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليم نجران 11:42 م السبت، 20 أبريل 2024

تعليم نجران: تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بعد

سيول محايل عسير 11:14 م الإثنين، 01 أبريل 2024

إغلاق طريق الوادي بمحافظة الحريق بالرياض بسبب السيول

اهم عشرة 11:03 م الإثنين، 01 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية وسيول وبرد وسط تحذيرات رسمية

ا 12:36 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

أمطار لم تحدث منذ سنوات.. مشاهد صادمة لسيول الباحة وهي تجرف المركبات