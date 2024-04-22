الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح نشطة على ثلاث مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.



أمطار وصواعق ورياح وأتربة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار وصواعق رعدية، وأتربة مثارة ورياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية في كل من منطقة حائل وعسير وجازان.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على حائل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، بينما تستمر على جازان، حتى الساعة السادسة مساء، بينما تستمر على عسير حتى الخامسة فجراً، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.