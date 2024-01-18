الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار على القصيم.. و"الوطني للأرصاد" يحذر من حالة على محافظتي المهد ووادي الفرع

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
هطلت مساء أمس الأربعاء على منطقة القصيم، أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة وأجزاءً متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.اضافة اعلان

المهد ووادي الفرع


ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وأمس، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في شرورة وجازان و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في تبوك.

وأضاف أنه سجل ، 29 درجة في جدة ونجران، و26 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

تبوك 3، والقريات وحائل 5، وسكاكا وعرعر 7، والقيصومة 8 درجات مئوية.

رياح شديدة مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع أمطار مصحوبة برياح شدسدة مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة مطرية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

هل العودة الجزئية للبس الكمامات مقلقة؟ مسؤول بالصحة العامة يجيب

شرطة المدينة المنورة: ضبط 4 مقيمين تحرشوا بآخر داخل محل تجاري (فيديو)

عاجل.. أهم 10.. وقف خط إنتاج مصنع سمك وأمطار لمدة يومين وتحذير من منتجات Foxit

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني ويناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

عاجل.. "الجوازات" تجيب على 4 أسئلة ملحّة.. ماذا عن السائق الخاص وصلاحية جواز المقيم؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة وسيول 2:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تحذير عاجل من الدفاع المدني.. توقعات بتقلبات جوية على معظم المناطق حتى السبت المقبل

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية 9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

أمطار المدينة 1:01 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: أمطار وصواعق رعدية تستمر لساعات

المركز الوطني للأرصاد 1:11 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارًا باللون الأحمر على مكة والمنطقة الشرقية

اقرأ أيضا

معين
8:37 م الأربعاء، 17 يناير 2024

في مناقشة واستعراض شامل.. "جمعية مُعين " تؤكد على خطط التوسع وتعزيز التأثير الاجتماعي

مخدرات
8:30 م الأربعاء، 17 يناير 2024

بحوزتهما سلاحان ناريان.. شرطة تبوك تطيح بمواطنين يروجان "الشبو"

مخدرات
8:09 م الأربعاء، 17 يناير 2024

الإطاحة بمروجي السموم في عسير قبل توزيع 180 كجم من "القات المخدر"

أمطار
7:32 م الأربعاء، 17 يناير 2024

بالفيديو.. أمطار غزيرة على الباحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صندوق التنمية العقارية
2:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. هل يلزم وكالة لأجل فك رهن المتوفي.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:10 ص الخميس، 18 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 6 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في حائل

المركز الوطني للأرصاد
1:06 ص الخميس، 18 يناير 2024

أمطار على القصيم.. و"الوطني للأرصاد" يحذر من حالة على محافظتي المهد ووادي الفرع

إيجار
1:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاستعلام عن عقد إيجار إلكترونيا برقم الهوية 1445

مساند
12:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. مساند: باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع

WhatsApp Image 2024-01-17 at 10.19.19 PM
11:26 م الأربعاء، 17 يناير 2024

مختص: التأمين على ذوي التوحد لا بد أن يزيد عن 50 ألف ريال سنويا