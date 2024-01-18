أمطار على القصيم.. و"الوطني للأرصاد" يحذر من حالة على محافظتي المهد ووادي الفرع

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هطلت مساء أمس الأربعاء على منطقة القصيم، أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة وأجزاءً متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. اضافة اعلان





المهد ووادي الفرع



درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



رياح شديدة مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم، على محافظتي المهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.وأمس، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في شرورة وجازان و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في تبوك.وأضاف أنه سجل ، 29 درجة في جدة ونجران، و26 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:تبوك 3، والقريات وحائل 5، وسكاكا وعرعر 7، والقيصومة 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع أمطار مصحوبة برياح شدسدة مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة مطرية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.