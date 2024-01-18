أمطار على القصيم.. و"الوطني للأرصاد" يحذر من حالة على محافظتي المهد ووادي الفرع

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هطلت مساء أمس الأربعاء على منطقة القصيم، أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة وأجزاءً متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
المهد ووادي الفرع
ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وأمس، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمىوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في شرورة وجازان و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في تبوك.
وأضاف أنه سجل ، 29 درجة في جدة ونجران، و26 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
تبوك 3، والقريات وحائل 5، وسكاكا وعرعر 7، والقيصومة 8 درجات مئوية.