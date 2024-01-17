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عاجل.. توقعات بهطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة لمدة يومين .. ماذا عن الرياض؟

أمطار وسيول
أرشيفية
أ أ
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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن الحالة الجوية التي يتوقع أن تشهدها المملكة خلال الساعات المقبلة ستكون أمطار على العديد من المناطق.اضافة اعلان

أمطار على عدة مناطق لمدة يومين:


وأوضح العقيل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أنه من المتوقع هطول أمطار مساء اليوم على معظم أجزاء المملكة.

وبين أن الحالة ستطال منطقة مكة المكرمة، وجزء من العاصمة المقدسة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

كما نوه العقيل أيضا في مداخلته أنه لا يستبعد أن تتأثر منطقة الرياض من مساء اليوم حتى غداً بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وتابع في حديثه: "قد تمتد الخميس حتى المحافظات الشمالية الغربية وقد تشمل بعض أجزاء العاصمة".

انخفاض عام في درجات الحرارة:


من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

كما نوه إلى وجود فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

فيما يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

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