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بالفيديو والصور.. الأمطار الغزيرة تتساقط بقوة على صامطة في جازان

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أمطار جازان
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استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة على محافظة صامطة بمنطقة جازان.اضافة اعلان


أمطار غزيرة تتساقط على صامطة في جازان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة على صامطة نتيجة تقلبات جوية على جازان جنوب المملكة.


أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وذلك مع نشاط للرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.

تقلبات جوية حتى يوم الثلاثاء القادم

كما توقَّع المركز أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الثلاثاء القادم.
 ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة, مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.

 وأشار إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع.



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