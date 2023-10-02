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والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

والد الطالب ضحية الدهس
والد الطفل ضحية الدهس بالدمام
أ أ
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روى والد الطفل المُتوفى ضحية حادثة الدهس تحت عجلات حافلة مدرسية في الدمام بالمنطقة الشرقية تفاصيل صادمة عن الحادث.

تفاصيل صادمة
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وقال والد الطفل لقناة "الإخبارية":"إن سائق الحافلة دهس ابني مرتين ولم يستجيب لنداء أخيه الأكبر".
وتابع والد الطفل أن السائق دهس ابني بالإطار الأول ثم دهسه بالكفر الثاني ، وبعض الجيران لحقوه في التقاطع الثاني وحاولوا إسعاف إبني ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأخشى أن يذهب أي من الأطفال ضحية الإهمال مثل ابني ".

تعليق إدارة التعليم

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حالة الدهس التي تعرض لها أحد الطلاب وأدت إلى وفاته، حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي أول أمس (الأحد) بعد نزوله من الحافلة.
وفاة الطالب دهسًاوأوضح الباحص أن الطالب البراء تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية، التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي، التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، ما أدى إلى وفاته.

إدارة الأمن والسلامة المدرسية

وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

تعازي الإدارة العامة للتعليم بالشرقية

ورفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب البراء بن أحمد أبو شقاف الذي يدرس بمدرسة أبي داوود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.
وأعربت أسرة تعليم الشرقية عن حزنها الشديد لوفاة الطالب، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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