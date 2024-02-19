بالخطوات.. كيف تنتهي من عملية الاستقدام في 8 دقائق فقط؟

حددت منصة "مساند"، الخطوات اللازمة للانتهاء من عملية الاستقدام التي لا تستغرق أكثر من 8 دقائق بحد أقصى.
خطوات عملية الاستقدام
وفيما يلي خطوات عملية الاستقدام:
1- حدد الخدمة المطلوبة.
2-اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات.
3- اختر العرض المناسب.
4- اختر السيرة الذاتية.
5- أتمم عملية الدفع.
منصة مساند
منصة مساند هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
ماذا تقدم منصة مساند؟
وتقدم منصة مساند العديد من الخدمات، ومنها:
رحلة الاستقدام الموحدة
بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيتهم حتى وصولهم إلى المملكة.
خدمة معروفة
استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا أو كينيا، محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة، وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.
إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة
خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين، والإسطبلات، إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.
التأشيرات البديلة (التعويضية)
إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.
التأشيرات لذوي الإعاقة
تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.
نقل خدمات العمالة المنزلية
أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.
نظام الشكاوى الإلكتروني
تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.