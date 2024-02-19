بالخطوات.. كيف تنتهي من عملية الاستقدام في 8 دقائق فقط؟

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حددت منصة "مساند"، الخطوات اللازمة للانتهاء من عملية الاستقدام التي لا تستغرق أكثر من 8 دقائق بحد أقصى.





خطوات عملية الاستقدام



منصة مساند



ماذا تقدم منصة مساند؟

وفيما يلي خطوات عملية الاستقدام:1- حدد الخدمة المطلوبة.2-اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات.3- اختر العرض المناسب.4- اختر السيرة الذاتية.5- أتمم عملية الدفع.منصة مساند هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

وتقدم منصة مساند العديد من الخدمات، ومنها:





رحلة الاستقدام الموحدة



خدمة معروفة



إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة



التأشيرات البديلة (التعويضية)



التأشيرات لذوي الإعاقة



نقل خدمات العمالة المنزلية



نظام الشكاوى الإلكتروني



بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيتهم حتى وصولهم إلى المملكة.استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا أو كينيا، محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة، وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين، والإسطبلات، إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.