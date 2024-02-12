الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل تأمين عقود العمالة المنزلية محدد بنسبة معينة؟ مساند يوضح

مساند
منصة مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة مع استفسار بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل تأمين عقود العمالة المنزلية محدد بنسبة معينة من العقد أو مبلغ محدد حسب الجنسية؟ أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين؟".اضافة اعلان

التأمين على عقود العمالة المنزلية


وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها 
- مهنة العامل وجنسيته
– العمر
– الأجر الشهري للعامل
– تكلفة العقد
وتابعت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد بكل سهولة.

سريان خدمة التأمين على العقود


يذكر أنه بتاريخ الخميس 1 من فبراير بدأ سريان "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند، وفقًا لما سبق وأعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مميزات خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

1ـ في حالة انقطاع العامل عن العمل، يُقدم التأمين تعويضًا كاملاً أو جزئياً من الرواتب الشهرية لصاحب العمل.
2ـ في حال وفاة صاحب العمل، يتم توفير جميع المستحقات المالية لورثته.
3ـ يقدم التأمين تعويضات لصاحب العمل في حال غياب أو هروب العمالة المنزلية، مما يساعد في تعويض الخسائر.
4ـ في حال حدوث وفاة أو عجز للعامل، يتكفل التأمين بتغطية تكاليف إعادة الجثمان والمصروفات المتعلقة.
5ـ يُسهم التأمين في حماية حقوق وأجور العمال من أي انتهاكات أو مشاكل تنشأ خلال العمل، مما يُحقق توازنًا وعدالة بين الجانبين.

اقرأ أيضا

عاجل.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر.. 9 خطوات للتنفيذ

بروق وأمطار غزيرة تغرق شوارع الدمام (فيديو)

هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من الدعم السكني؟

عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار وبرد وسيول وصواعق رعدية على 3 مناطق

منصة إيجار توضح الإجراء المطلوب حال تأخر المستأجر في السداد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساند 8:02 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. مساند: 4 عوامل تحدد قيمة وتكلفة التأمين على العمالة المنزلية

مساند 8:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. بدء سريان خدمة التأمين  على عقود العمالة المنزلية الجديدة.. غداً (التفاصيل كاملة)

مساند 12:03 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. مساند: إصدار تأشيرة استقدام بديلة لصاحب العمل في هذه الحالة

مساند 12:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. مساند: باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع