عاجل.. هل تأمين عقود العمالة المنزلية محدد بنسبة معينة؟ مساند يوضح

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تفاعلت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة مع استفسار بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل تأمين عقود العمالة المنزلية محدد بنسبة معينة من العقد أو مبلغ محدد حسب الجنسية؟ أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين؟".





التأمين على عقود العمالة المنزلية



سريان خدمة التأمين على العقود



مميزات خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية



وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها- مهنة العامل وجنسيته– العمر– الأجر الشهري للعامل– تكلفة العقدوتابعت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد بكل سهولة.يذكر أنه بتاريخ الخميس 1 من فبراير بدأ سريان "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند، وفقًا لما سبق وأعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.1ـ في حالة انقطاع العامل عن العمل، يُقدم التأمين تعويضًا كاملاً أو جزئياً من الرواتب الشهرية لصاحب العمل.2ـ في حال وفاة صاحب العمل، يتم توفير جميع المستحقات المالية لورثته.3ـ يقدم التأمين تعويضات لصاحب العمل في حال غياب أو هروب العمالة المنزلية، مما يساعد في تعويض الخسائر.4ـ في حال حدوث وفاة أو عجز للعامل، يتكفل التأمين بتغطية تكاليف إعادة الجثمان والمصروفات المتعلقة.5ـ يُسهم التأمين في حماية حقوق وأجور العمال من أي انتهاكات أو مشاكل تنشأ خلال العمل، مما يُحقق توازنًا وعدالة بين الجانبين.