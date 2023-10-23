بالتفصيل.. 75دقيقة فارق الدوام الشتوي بين الإدارات التعليمية بالمناطق

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بدأت بعض الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، السبت الماضي، في تطبيق الدوام الشتوي بمدارس مراحل التعليم العام «بنين، بنات» الحكومية والأهلية. اضافة اعلان





الدوام الشتوي بين الثابت والمتغير



75 دقيقة فارق الدوام الشتوي بين المناطق



إدارات بدأت الدوام الشتوي "الاصطفاف الصباحي"



إدارتان تبدأ الأسبوع المقبل



فيما تبدأ إدارات تعليمية أخرى الدوام الشتوي بداية الأسبوع المقبل، بينما لا تزال إدارات تعليمية أخرى تعمل بتوقيت الدوام «الثابت» طوال العام الدراسي.وتبعًا للأجواء المناخية، تشهد بعض المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الأولى.وقد تصل في بعض المواقع وبعض الأيام إلى درجات حرارة متدنية «صفر» درجة مئوية، وتأخر مواعيد شروق الشمس في مناطق أخرى.وتبدأ الحصة الأولى بعد 15 دقيقة من الاصطفاف الصباحي، في كل الإدارات التعليمية.ويكون الفارق بين التوقيت في مختلف المناطق 75 دقيقة "الدوام المبكر للرياض 6:45، والمتأخر للحدود الشمالية 8:00".وبعض الإدارات التعليمية، أتاحت فارق توقيت 15 دقيقة بين البنين والبنات، إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنات قبل 15 دقيقة.وتحديد وقت الحصة الواحدة في المرحلتين الابتدائي والمتوسط 45 دقيقة، وفي المرحلة الثانوية 50 دقيقة.وتتخلل اليوم الدراسي فسحتان، ومواعيد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في المناطق بعد التغيير.• الرياض: 6:45• عسير: 7:15• القصيم: 7:00• الجوف: 7:45• الحدود الشمالية: 8:00• حائل: 7:30• النماص: 7:15• الباحة: 7:15• بيشة: 7:15• القريات: 7:45• تبوك: 7:30• الخرج: 7:00• محايل عسير: 7:00