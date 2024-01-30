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بالأسماء.. ترقيات في عدد من الوزارات

مجلس الوزراء
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).اضافة اعلان

أسماء القيادات التي تم ترقيتها

وجاءت الترقيات على النحو التالي:
 ــ ترقية المهندس/ عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
 ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
 ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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