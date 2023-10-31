بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

أعلنت عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد.
وقالت إن ذلك سيتم عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.
تعليم جازانوصرح المتحدث باسم إدارة التعليم بجازان، بأنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها".
متحدث #تعليم_جازان :— إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN) October 30, 2023
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان،… pic.twitter.com/KtKZ2gH20i
تعليم عسيرأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير".
بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) October 30, 2023
تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_عسير . pic.twitter.com/YCY4p6ONpJ
تعليم بيشة أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم بيشة".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء— إدارة تعليم بيشة (@MOE_BIA) October 30, 2023
16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_بيشة . pic.twitter.com/M2VxHze0Qj
تعليم صبيا أعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة صبيا، إبراهيم الحازمي، أنه "حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد: تقرّر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس الإدارة".
متحدث #تعليم_صبيا إبراهيم الحازمي:— إدارة تعليم صبيا (@MOE_SBI) October 30, 2023
حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد :
تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع مدارس الإدارة. pic.twitter.com/jcjFNwbz5J
تعليم محايل عسير
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة محايل عسير، "تقديرًا للظروف الجوية، وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس. تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم محايل عسير والمحافظات التابعة لها. ونسأل الله السلامة للجميع".
تقديرًا للظروف الجوية |— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) October 30, 2023
وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس . تقرر استمرار الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #تعليم_محايل_عسير والمحافظات التابعة لها . ونسأل الله… pic.twitter.com/k0FmRkuazV
تعليم ظهران الجنوب
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب ليوم الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ #تعليم_ظهران_الجنوب ليوم غدٍ الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع . pic.twitter.com/zLtW3WJbdX— إدارة تعليم ظهران الجنوب (@MOE_DHB) October 30, 2023
تعليم النماص
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة النماص، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ #تعليم_النماص ليوم غدٍ الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع . pic.twitter.com/qbG18APfCg— إدارة تعليم النماص (@MOE_NUS) October 30, 2023
تعليم رجال ألمع
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه وفقًا لمستجدات الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تعليم رجال ألمع يعلن استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء ١٦-٤-١٤٤٥هـ لجميع مدارس المحافظة".
وفقًا لمستجدات الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ #تعليم_رجال_ألمع يعلن استمرار تحويل الدراسة عبر #منصة_مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء ١٦-٤-١٤٤٥هـ لجميع مدارس المحافظة. pic.twitter.com/sREMK2ytWw— إدارة تعليم رجال ألمع (@MOE_RJA) October 30, 2023
تعليم سراة عبيدة أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبيدة عبدالله المالكي، أنه "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. تحويل الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ تهامة".
🔴عاجل ..— إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRA) October 30, 2023
متحدث #تعليم_سراة_عبيدة عبدالله المالكي:
بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية،وحرصًا على سلامة الجميع ..تحويل الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #سراة_عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ تهامة. pic.twitter.com/sVTxcgXch0
جامعة الملك خالد
أعلنت جامعة الملك خالد، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع الكليات في مقرها الرئيس وبالمحافظات.
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October 30, 2023
جامعة بيشة
أعلنت جامعة بيشة تحويل الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء بمقرها الرئيس والمحافظات، على ضوء التحذيرات بشأن حالة الطقس.
تحويل الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ— جامعة بيشة (@Bisha_U) October 30, 2023
الثلاثاء بـ #جامعة_بيشة في المقر
الرئيس والمحافظات. pic.twitter.com/qp8o3TWTbf
معهد الإدارة بمنطقة عسير
أعلن معهد الإدارة بمنطقة عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد٫ وحرصًا على سلامة الدارسين والدارسات بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٤/١٦هـ".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد٫ وحرصاً على سلامة الدارسين والدارسات بفرع #معهد_الادارة_العامة بمنطقة عسير، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٤/١٦هـ.— معهد الإدارة العامة (@IPAConnect) October 30, 2023
منشآت التدريب التقنية بمنطقة عسير
أعلنت المنشآت التدريبية بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير (بنين وبنات) ليوم الثلاثاء 16 / 04 /1445 هـ، وسيكون التدريب عن بعد. متمنين للجميع السلامة".
#التدريب_التقني
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير (بنين وبنات) ليوم الثلاثاء 16 / 04 /1445 هـ، وسيكون التدريب عن بعد.— التدريب التقني بمنطقة عسير (@tvtc_assir) October 30, 2023
متمنين للجميع السلامة.#التدريب_التقني pic.twitter.com/aOHXaWBQz4