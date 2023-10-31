بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

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أعلنت عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد.

وقالت إن ذلك سيتم عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية. اضافة اعلان





تعليم جازان





بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ متحدث #تعليم_جازان بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان،… pic.twitter.com/KtKZ2gH20i October 30, 2023

وصرح المتحدث باسم إدارة التعليم بجازان، بأنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها".





تعليم عسير





تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر pic.twitter.com/YCY4p6ONpJ بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_عسير October 30, 2023

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير".







تعليم بيشة





16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر pic.twitter.com/M2VxHze0Qj بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_بيشة October 30, 2023

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم بيشة".





تعليم صبيا







حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد :



تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر متحدث #تعليم_صبيا إبراهيم الحازمي:حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد :تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع مدارس الإدارة. pic.twitter.com/jcjFNwbz5J October 30, 2023

أعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة صبيا، إبراهيم الحازمي، أنه "حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد: تقرّر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس الإدارة".





تعليم محايل عسير







وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس . تقرر استمرار الدراسة تقديرًا للظروف الجوية |وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس . تقرر استمرار الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #تعليم_محايل_عسير والمحافظات التابعة لها . ونسأل الله… pic.twitter.com/k0FmRkuazV October 30, 2023

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة محايل عسير، "تقديرًا للظروف الجوية، وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس. تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم محايل عسير والمحافظات التابعة لها. ونسأل الله السلامة للجميع".





تعليم ظهران الجنوب



أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب ليوم الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".





تعليم النماص



أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة النماص، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".





تعليم رجال ألمع



أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه وفقًا لمستجدات الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تعليم رجال ألمع يعلن استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء ١٦-٤-١٤٤٥هـ لجميع مدارس المحافظة".





تعليم سراة عبيدة



أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبيدة عبدالله المالكي، أنه "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. تحويل الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ تهامة".





جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع الكليات في مقرها الرئيس وبالمحافظات.

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جامعة بيشة



أعلنت جامعة بيشة تحويل الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء بمقرها الرئيس والمحافظات، على ضوء التحذيرات بشأن حالة الطقس.





معهد الإدارة بمنطقة عسير



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد٫ وحرصاً على سلامة الدارسين والدارسات بفرع #معهد_الادارة_العامة بمنطقة عسير، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٤/١٦هـ. October 30, 2023

أعلن معهد الإدارة بمنطقة عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد٫ وحرصًا على سلامة الدارسين والدارسات بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٤/١٦هـ".





منشآت التدريب التقنية بمنطقة عسير





متمنين للجميع السلامة.pic.twitter.com/aOHXaWBQz4 بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير (بنين وبنات) ليوم الثلاثاء 16 / 04 /1445 هـ، وسيكون التدريب عن بعد.متمنين للجميع السلامة. #التدريب_التقني October 30, 2023

أعلنت المنشآت التدريبية بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير (بنين وبنات) ليوم الثلاثاء 16 / 04 /1445 هـ، وسيكون التدريب عن بعد. متمنين للجميع السلامة".#التدريب_التقني