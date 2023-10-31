الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

مدرستي
منصة مدرستي
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أعلنت عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد.

وقالت إن ذلك سيتم عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.اضافة اعلان

تعليم جازان

وصرح المتحدث باسم إدارة التعليم بجازان، بأنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها".


تعليم عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير".



تعليم بيشة 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم بيشة".


تعليم صبيا 

أعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة صبيا، إبراهيم الحازمي، أنه "حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد: تقرّر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس الإدارة".


تعليم محايل عسير 


أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة محايل عسير، "تقديرًا للظروف الجوية، وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس. تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ  عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم محايل عسير والمحافظات التابعة لها. ونسأل الله السلامة للجميع".


تعليم ظهران الجنوب 


أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب ليوم الثلاثاء ١٦  / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".


تعليم النماص 


أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة النماص، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم الثلاثاء ١٦  / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".


تعليم رجال ألمع 


أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه وفقًا لمستجدات الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تعليم رجال ألمع يعلن استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء ١٦-٤-١٤٤٥هـ لجميع مدارس المحافظة".


تعليم سراة عبيدة 

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبيدة عبدالله المالكي، أنه "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. تحويل الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ  عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ تهامة".


جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع الكليات في مقرها الرئيس وبالمحافظات.

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جامعة بيشة


أعلنت جامعة بيشة تحويل الدراسة عن بعد ليوم الثلاثاء بمقرها الرئيس والمحافظات، على ضوء التحذيرات بشأن حالة الطقس.


معهد الإدارة بمنطقة عسير


أعلن معهد الإدارة بمنطقة عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد٫ وحرصًا على سلامة الدارسين والدارسات بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير، فقد تقرر تحويل جميع البرامج الإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٤/١٦هـ".


منشآت التدريب التقنية بمنطقة عسير 


أعلنت المنشآت التدريبية بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير (بنين وبنات) ليوم الثلاثاء 16 / 04 /1445 هـ، وسيكون التدريب عن بعد. متمنين للجميع السلامة".
#التدريب_التقني

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