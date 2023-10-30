مع تعليق الدراسة بجازان والنماص.. خطوات تساعد الطلاب على الاستفادة من منصة "مدرستي"

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أعلنت إدارتا التعليم بجازان والنماص، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لهما اليوم الاثنين، وجعلها عن بعد عبر منصة مدرستي، بناءً على تحذير المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية. اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم تعليم جازان: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الاثنين 15/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها.





بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 04/ 1445هـ متحدث #تعليم_جازان بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 04/ 1445هـ #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان،… pic.twitter.com/sOzNXymaEe October 29, 2023

تعليم النماص



منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

