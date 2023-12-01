اليوم.. الموارد البشرية تبدأ تطبيق توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًا

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية. اضافة اعلان

وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".

وتشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت العملاقة. فيما ستشمل المرحلة الثانية من القرار، المنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، وستنطلق المرحلة الثالثة في 1 ديسمبر 2024 وتشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى.





توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًا



يهدف القرار، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.وسيطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".