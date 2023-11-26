شروط إنشاء عقد عمل مؤقت في منصة أجير الإلكترونية

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
أنه يمكن إنشاء عقد عمل مؤقت في منصة أجير الإلكترونية.
شروط
إنشاء عقد عمل مؤقت في منصة أجير وأوضحت
أن هناك عددًا من الشروط التي يتم من خلالها قبول طلبات الوافدين المعارين من عمل
لآخر؛ وذلك من أجل التسجيل في منصة أجير داخل المملكة، وذلك على النحو التالي:
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1 - يجب أن يقوم الشخص بتسجيل عقد العمل في منصة أجير ثم بعد ذلك تقوم بتوثيقه في الغرفة التجارية السعودية.
2 - يجب أن تقوم المنشأة بالعمل علي تحقيق النطاق الأخضر في منظومة العمل.
3 - يجب أن لا يكون علي المنشأة أي قضايا تخص العمال أو أحكام قضائية بالإيقاف.
4 - لابد أن يكون هذا العامل الذي حصل علي إعارة من المنشأة من ضمن العمال الأساسيين داخل المنشأة.
5 - لابد أن تكون بطاقة الإقامة التي تخص العامل سارية الصلاحية، وكذلك عقد العمل الخاص بالعامل.
6 - يتم رفض طلب المنشأة التي تكون نسبة العمالة فيها مرتفع عن 20% من إجمالي عمال المنشأة.
كيفية
عمل عقد عمل في منصة أجير السعودية1 -
الدخول علي موقع منصة أجير.
2 - قم بتسجيل الدخول على الموقع.
3 - يتم الضغط علي أيقونة إصدار إشعار مؤقت.
4 - كتابة جميع البيانات المطلوبة في الموقع.
5 - ثم يتم عمل عقد عمل مع العامل المطلوب وكذلك الجهة المستفيدة.
6 - يتم الضغط علي أيقونة دفع مصاريف الخدمة.
7 - الموافقة على الشروط والأحكام.
8 - يتم بعد ذلك طباعة الإشعار الذي حصلت عليه من الموقع بعد انتهاء الإجراءات السابقة.
9 - يتم ختم هذه الورقة وكذلك توقيعها من المنشأة.
تصاريح
تعاقد أجيرهو
تصريح يتيح لمنشآت المقاولات إثبات قانونية تواجد عمالتها في منشأة أخرى. يُمنح هذا
التصريح للمنشآت التي تقدّم خدمات عمالتها للمنشآت الأخرى.
المنشآت
المصرح لها بإصدار تصاريح تعاقد أجيروبينت
منصة "أجير" أن المنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، تكون في
الأنشطة التالية:
الكليات.
المعاهد.
التشييد والبناء.
مقاولات الصيانة والتشغيل.
مقاولات النظافة والإعاشة.
الخدمات الاستشارية والأعمال.