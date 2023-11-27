توضيح مهم بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والحقيبة المدرسية

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 لشهر نوفمبر الجاري.

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موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي



شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج



وأوضح برنامج الضمان الاجتماعي التابع للوزراة على حسابه في منصة "إكس"، أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24، سيكون بمشيئة الله- يوم الخميس 30 نوفمبر.دعم الحقيبة المدرسيةوأكد أن دعم الحقيبة المدرسية سيتم إضافته إلى معاش الضمان الاجتماعي نهاية هذا الأسبوع.وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، يجب إضافة جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في ذات المسكن.وشددت على أن عدم إضافة أحد الأفراد بغرض الحصول على معاش الضمان الاجتماعي يعد مخالفة موجبة للعقوبة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.1- يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.2- يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.3- اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2- كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.3- أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.4- أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.5- ألا يكون ممتلكًا لأي أصول ذات قيمة عالية.6- يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.7- ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.1- الأسر التي ليس لديها من يعولها.2- الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.3- المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.4- الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.5– أسر المدمن والمسجون والغائب.6- الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.7- الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.8- المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.