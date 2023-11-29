حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الرياض

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انطلاق حملة التطعيم



أنشطة توعوية



نظمت وحدة الخدمات الاجتماعيه الداعمه بالرياض التابعه لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع المركز الصحي بحي المصيف حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، انطلقت من مقر الوحدة بمجمع النخيل، حيث قام الكادر الطبي المشارك بعملية التطعيم لمنسوبي ومنسوبات ومراجعي الوحدة.كما اشتملت الحملة على توزيع بعض المنشورات التثقيفية لرفع مستوى الوعي والتعرف على مضاعفة الاصابه بالانفلونزا وكيفيه الوقايه منه.وتأتي هذه الحملة ضمن الأنشطة التوعوية التي يقوم بها فرع الوزارة سعيا للحفاظ على صحة وسلامةالموظفين وأفراد المجتمع كافة.