اليوم العالمي للغة العربية.. 10 إنجازات لوزارة التعليم بخدمة لغة الضاد

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أوضحت وزارة التعليم أبرز جهودها في خدمة اللغة العربية بمناسبة اليوم
العالمي للغة العربية الموافق اليوم الاثنين 18 ديسمبر.
وأعلنت على صفحتها الرسمية في "إكس" 10 إنجازات في خدمة اللغة العربية، بداية من تطوير المناهج ونهاية بإعداد المعلمين في جميع تخصصات اللغة
10 إنجازات في خدمة اللغة العربية1ـ تطوير مناهد اللغة العربية
2ـ زيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية
3ـ تعزيز مهارات الفهم القرائي والخط العربي
4ـ إنشاء كليات وأقسام وكراسي علمية للغة العربية في الجامعات السعودية
5ـ دعم استخدام العربية في المنشآت التعليمية
6ـ تشجيع الترجمة العلمية من اللغات الاجنبية إلى العربية
7ـ تقديم مبادرات وبرامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
8ـ إعداد المعلمين بجميع التخصصات في لغتهم العربية
9ـ افتتاح المعاهد والمشروعات الداعمة لحضورها خارجيا
10ـ تعزيز حضورها المستمر في الخطط الدراسية
اللغة العربية لغة الشعر والفنونوكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد احتفلت باليوم العالمي لـ
اللغة العربية تحت شعار: "العربية لغة الشعر والفنون" والذي يصادف يوم
18 من ديسمبر من كل عام.
مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريةوقال الدكتور نايف الزارع، المدير العام لتعليم الرياض: إن الاحتفاء يأتي
تحقيقًا لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو
العناية باللغة العربية.
وأضاف، يأتي الاحتفال باللغة العربية، بوصفها جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للمواطنين، والتي يفتخر بها كل مواطن ويحرص على تعليمها بشكل دائم.
دور اللغة العربية في نشر الثقافة والعلموأشار أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي لأهميتها ودورها المهم
في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت خطة شاملة للاحتفاء بهذا اليوم بالعديد من البرامج والفعاليات تهدف إلى إبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.
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