اليوم العالمي للغة العربية.. 10 إنجازات لوزارة التعليم بخدمة لغة الضاد

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أوضحت وزارة التعليم أبرز جهودها في خدمة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق اليوم الاثنين 18 ديسمبر.

وأعلنت على صفحتها الرسمية في "إكس" 10 إنجازات في خدمة اللغة العربية، بداية من تطوير المناهج ونهاية بإعداد المعلمين في جميع تخصصات اللغة اضافة اعلان





10 إنجازات في خدمة اللغة العربية



اللغة العربية لغة الشعر والفنون



مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية



دور اللغة العربية في نشر الثقافة والعلم



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1ـ تطوير مناهد اللغة العربية2ـ زيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية3ـ تعزيز مهارات الفهم القرائي والخط العربي4ـ إنشاء كليات وأقسام وكراسي علمية للغة العربية في الجامعات السعودية5ـ دعم استخدام العربية في المنشآت التعليمية6ـ تشجيع الترجمة العلمية من اللغات الاجنبية إلى العربية7ـ تقديم مبادرات وبرامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها8ـ إعداد المعلمين بجميع التخصصات في لغتهم العربية9ـ افتتاح المعاهد والمشروعات الداعمة لحضورها خارجيا10ـ تعزيز حضورها المستمر في الخطط الدراسيةوكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد احتفلت باليوم العالمي لـ اللغة العربية تحت شعار: "العربية لغة الشعر والفنون" والذي يصادف يوم 18 من ديسمبر من كل عام.وقال الدكتور نايف الزارع، المدير العام لتعليم الرياض: إن الاحتفاء يأتي تحقيقًا لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو العناية باللغة العربية.وأضاف، يأتي الاحتفال باللغة العربية، بوصفها جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للمواطنين، والتي يفتخر بها كل مواطن ويحرص على تعليمها بشكل دائم.وأشار أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي لأهميتها ودورها المهم في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت خطة شاملة للاحتفاء بهذا اليوم بالعديد من البرامج والفعاليات تهدف إلى إبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.