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"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرًا على تبوك: أمطار وصواعق رعدية

امطار تبوك
الأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على تبوك، محذرا من تساقط أمطار على "أملج".

التأثيرات المصاحبة:


وقال إن هناك بعض التأثيرات المصاحبة منها رياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.اضافة اعلان

وأضاف أن بداية الإنذار في الساعة الثالثة عصرا ونهايته في التاسعة مساء.

أمطار غزيرة:


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على المنطقة الشرقية يشمل "حفر الباطن".

وأوضح أنه من المتوقع تساقط أمطار غزيرة يصاحبها "رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية".

وأضاف أن بداية الإنذار في الساعة الواحدة ونهايته في التاسعة من مساء اليوم الأحد، بمشيئة الله.

ضباب كثيف:


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون البرتقالي على المنطقة الشرقية يشمل الجبير والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

وأوضح أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ الإنذار في تمام الساعة الثانية وينتهي في التاسعة من صباح يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

سيول وبرد وصواعق رعدية


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على أحياء محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة، بمشيئة الله، حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم غد الأحد.

توقعات حالة الطقس


وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.



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