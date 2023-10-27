صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

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وسط
أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات
غزيرة من الأمطار شمال الحليقة جنوب منطقة حائل.
تدفق السيول نتيجة أمطار حائل
وأظهرت مشاهد جوية مذهلة بينت كيف تعرضت الحليفة وطريق السبعان بحائل لسيول
جارية ملأت الشعاب والوديان نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.
أمطار رعدية غزيرة
مع جريان السيول
وفي تقريره عن
حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى
غائمة.
سماء غائمة وسحب
ممطرة على الرياض والقصيم
وأوضح المركز أن
هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد
من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
أمطار وسيول ورياح
نشطة
في حين يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد
ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
🔴 مشاهد جوية لـ— طقس (@tqqs) October 27, 2023
سيول شمال الحليفة
جنوب غرب #حائل
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
رصد | احمد العنزي
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