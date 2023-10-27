صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شمال الحليقة جنوب منطقة حائل.



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تدفق السيول نتيجة أمطار حائل



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيول شمال الحليفة

جنوب غرب

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

رصد | احمد العنزي

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. pic.twitter.com/yLG6fGXlsR 🔴 مشاهد جوية لـسيول شمال الحليفةجنوب غرب #حائل الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | احمد العنزي October 27, 2023

وأظهرت مشاهد جوية مذهلة بينت كيف تعرضت الحليفة وطريق السبعان بحائل لسيول جارية ملأت الشعاب والوديان نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.