إنذار على "مكة".. وأمطار متفاوتة في جازان والباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة مكة المكرمة ويشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".



وقال إنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. اضافة اعلان



وأشار إلى أن تلك الحالة تبدأ في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الواحدة صباحا.





الباحة:



جازان



وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد.كما شملت والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالتْ على إثرها عدد من الأوديةِ والشعاب وارتوتْ الأرضُ. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .وفي جازان ، هطلت مساء اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على المنطقة ,وشملت محافظات هروب، والداير بني مالك ، وفيفا، والعارضة، والدرب، وصبيا، وأبوعريش، والحرث، والريث، والطوال ، وفرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.