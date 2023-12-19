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الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"

اكتمال الشبكة
شبكة حافلات الرياض
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اكتمال الشبكة الرئيسية لـ "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

اكتمال الشبكة الرئيسية لحافلات الرياضاضافة اعلان

وبـاكتمال الشبكة الرئيسة لـ "حافلات الرياض"، يصل إجمالي عدد المسارات إلى 54 مساراً تُخدم من خلال 679 حافلة، وعبر 2145 محطة ونقطة توقف.
كما يسهم تطبيق "حافلات الرياض" بشكل فريد في توفير تجربة رحلة سهلة لمستخدمي الشبكة، من خلال الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة لهم والاستمتاع بتجربة رحلة مريحة وميسرة، حيث يُمَكِّنهم التطبيق من التخطيط لرحلاتهم ونقاط الانطلاق ومعرفة المسارات وأوقات الرحلات بسهولة من خلال خاصية “اختر وجهتك” والقدرة على تتبع الرحلة من خلال الخريطة التفاعلية “تتبع مسارك”.

معلومات دقيقة حول الرحلات وتفاصيلها بسهولة


وذلك لتوفير معلومات دقيقة حول الرحلات وتفاصيلها بسهولة، إضافةً إلى شراء تذاكر الرحلات والمتاحة من خلال التطبيق باستخدام خاصية “اشتر تذكرتك” حيث إن تلك الميزات المتقدمة تضمن توفير معلومات دقيقة ومريحة للمستخدمين.
وتسهم في تحسين تجربة النقل العام في مدينة الرياض.
وإضافة إلى الخدمات والمزايا الأخرى المتاحة في التطبيق فإنه بالإمكان دفع أجرة الرحلة رقميًا باستخدام جهاز الدفع الرقمي المتوفر داخل الحافلات، حيث توفر هذه الخدمات تجربة رحلة تنقل متكاملة وسهلة الاستخدام، هذا إضافة إلى ما تقدمه البوابة الإكترونية الخاصة بـ “حافلات الرياض “: www.riyadhbus.sa ، من مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب، لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر.

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