الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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النيابة تحذر من التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
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حذرت النيابة العامة من المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.
وقالت بأن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمس مئة ألف ريال.اضافة اعلان
أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ضوابط رفع العلم الأجنبي في المملكة

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشروط خاصة بينها نظام العلم للمملكة.
وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "تراعی قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي في المملكة، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشروط خاصة بينها المادة السادسة من النظام".

عقوبة إسقاط أو إهانة العلم

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام يعاقب بالسجن والغرامة.
وقالت النيابة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "إن عقوبة عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي تشمل عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها ٣٠٠٠ ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبة التعدي على المواقع الأثرية

وكانت النيابة العامة قد حذرت أيضا، من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه.. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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