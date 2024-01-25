عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للعمال.. أمطار ورياح خذوا حذركم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الخميس، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى أعمالهم في شركاتهم ومواقعهم. اضافة اعلان





أمطار ورياح.. خذوا حذركم







ثلوج خفيفة على تبوك



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة تتهيأ، بمشيئة الله تعالى، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.