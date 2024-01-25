الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للعمال.. أمطار ورياح خذوا حذركم

أمطار المملكة
هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الخميس، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى أعمالهم في شركاتهم ومواقعهم.اضافة اعلان

أمطار ورياح.. خذوا حذركم


وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة تتهيأ، بمشيئة الله تعالى، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

ثلوج خفيفة على تبوك

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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