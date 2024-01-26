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عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على مكة والمدينة و10 مناطق

أمطار المملكة
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح متربة على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

أمطار ورياح متربة على 12 منطقة

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

في حين ما تزال الفرصة مهيأ لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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