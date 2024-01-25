الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة و8 مناطق

أمطار المملكة
أمطار ورياح نشطة على 10 مناطق بالمملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية.
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أمطار ورياح نشطة على 10 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.


تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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