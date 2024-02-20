النيابة العامة توضح ضوابط رفع العلم الأجنبي في المملكة

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أوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشروط خاصة بينها نظام العلم للمملكة.



ضوابط رفع العلم الأجنبي في المملكة



عقوبة إسقاط أو إهانة العلم



عقوبة التعدي على المواقع الأثرية



وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "تراعی قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي في المملكة، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشروط خاصة بينها المادة السادسة من النظام".وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام يعاقب بالسجن والغرامة.وقالت النيابة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "إن عقوبة عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي تشمل عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها ٣٠٠٠ ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".وكانت النيابة العامة قد حذرت أيضا، من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافع أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه.. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".