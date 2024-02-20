الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النيابة العامة توضح ضوابط رفع العلم الأجنبي في المملكة

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشروط خاصة بينها نظام العلم للمملكة.

ضوابط رفع العلم الأجنبي في المملكةاضافة اعلان

وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "تراعی قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي في المملكة، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشروط خاصة بينها المادة السادسة من النظام".

عقوبة إسقاط أو إهانة العلم

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام يعاقب بالسجن والغرامة.
وقالت النيابة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "إن عقوبة عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي تشمل عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها ٣٠٠٠ ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبة التعدي على المواقع الأثرية

وكانت النيابة العامة قد حذرت أيضا، من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافع أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه.. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".

اقرأ أيضا

عاجل.. مواطنة تستقدم عاملة منزلية باسمها.. هل يؤثر ذلك على دخلها الشهري في حساب المواطن؟

إحباط تهريب 540 كجم قات مخدر وضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في 3 مناطق

عاجل.. "أئمة ومؤذنون".. إصدار عدد من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان (تفاصيل)

أمير منطقة المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالعزيز الفالح

السجن والغرامة.. النيابة العامة تحدد عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

علم المملكة 7:02 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

السجن والغرامة.. النيابة العامة تحدد عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة 4:39 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

قرار عاجل بإنشاء نيابة الملكية الفكرية

هيئة-السوق-المالية-السعودية 4:14 م الخميس، 08 فبراير 2024

احتيال وغش وتدليس وتلاعب.. هيئة السوق المالية تحيل مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة

GFATfpnWAAAEjX4 2:37 م الإثنين، 29 يناير 2024

شرطة الدمام تتحرك للقبض على شخصين ظهرا بفيديو وارتكبا فعلا شنيعًا