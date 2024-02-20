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السجن والغرامة.. النيابة العامة تحدد عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي

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حذرت النيابة العامة، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام يعاقب بالسجن والغرامة.اضافة اعلان

عقوبة إسقاط أو إهانة العلم

وقالت النيابة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "إن عقوبة عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي تشمل عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها ٣٠٠٠ ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبة التعدي على المواقع الأثرية

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافع أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه.. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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