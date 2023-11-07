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النماص تحت المطر.. الدفاع المدني يُحذر الأهالي والزوار من بطون الأودية

المديرية العامة للدفاع المدني
مدبنة النماص الخلابة
أ أ

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تتعرض محافظة النماص بمنطقة عسير لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية والشعاب.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني الأهالي والزوار بمناطق النماص وتنومة الخلابة في عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

أمطار على منطقة عسير

وسجلت منطقة عسير 12.0ملم في خاط المجاردة، و9.0 ملم في رجال ألمع، حيث هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظتي النماص ورجال ألمع، ومراكز بلّحمر والشعف والسودة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

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