النماص تحت المطر.. الدفاع المدني يُحذر الأهالي والزوار من بطون الأودية

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تتعرض محافظة النماص بمنطقة عسير لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية والشعاب.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أمطار على منطقة عسير



أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق



أمطار وسيول على 6 مناطق



ودعا الدفاع المدني الأهالي والزوار بمناطق النماص وتنومة الخلابة في عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وسجلت منطقة عسير 12.0ملم في خاط المجاردة، و9.0 ملم في رجال ألمع، حيث هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظتي النماص ورجال ألمع، ومراكز بلّحمر والشعف والسودة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.