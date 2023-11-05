"النقل": قفزات كبرى وغير مسبوقة في المنظومة والخدمات اللوجستية

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هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

في وقت سابق، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات.



وتضمنت المنتجات: شاحنة ذات عادم للدخان والورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة.



تطبق القائمة من 1 ديسمبر 2023م.

ويتم تطيق القائمة إعتبارا من 1 ديسمبر 2023، أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة،



وتأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.



تفعيل الآليات المحددة

وأوضحت أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.



ونوهت بالدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ إذ توجد 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال.



إدراج منتجات جديدة في القائمة



ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.



وتعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.









من كلمة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية pic.twitter.com/Rx3LFgrQyi في وقت سابق، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات.وتضمنت المنتجات: شاحنة ذات عادم للدخان والورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة.ويتم تطيق القائمة إعتبارا من 1 ديسمبر 2023، أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة،وتأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.وأوضحت أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.ونوهت بالدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ إذ توجد 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال.ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.وتعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.من كلمة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة. #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية November 5, 2023

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر إن منظومة النقل حققت قفزات كبرى وغير مسبوقة وفق المؤشرات الدولية.وأوضح "الجاسر" خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن تلك الإنجازات تمت في كفاءة الأداء ومعدلات النمو ودرجة الإنتاجية وصولا لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.