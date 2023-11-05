الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"النقل": قفزات كبرى وغير مسبوقة في المنظومة والخدمات اللوجستية

وزارة النقل
وزارة النقل
أ أ
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية  المهندس صالح الجاسر  إن منظومة النقل حققت قفزات كبرى وغير مسبوقة وفق المؤشرات الدولية.

معدلات النمو:اضافة اعلان


وأوضح "الجاسر" خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن تلك الإنجازات تمت في كفاءة الأداء ومعدلات النمو ودرجة الإنتاجية وصولا لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.


اقرأ أيضا

النيابة العامة - جديد
7:03 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

العمالة المنزلية
6:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

أمطار المملكة 7
6:43 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة على المندق وشرق مكة

امطار المدينة
6:15 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة وأمطار على حائل

اقرأ أيضا

المملكة تحقق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة

أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزارة النقل 6:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هيئة النقل تستضيف وفدا من الطلاب السويديين .. لهذا السبب

وزير النقل المهندس صالح الجاسر 12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

النقل السعودى - مشروع ربط المدن 5:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"هيئة النقل" تكشف معلومات مهمة عن مشروع ربط المدن ببعضها

وزارة النقل 5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:38 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

اتخذوا المنازل أوكارًا.. ضربات مباغتة لتجار المخدرات في الرياض وجازان

البحث والتطوير
4:16 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

19.2 مليار ريال قيمة إنفاق المملكة على البحث والتطوير

وزارة الخارجية
4:13 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

فغففغف
4:09 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطرق أملج في تبوك؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة - جديد
7:03 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

العمالة المنزلية
6:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

عقارات
6:06 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات قياسية لوصول متر الأحياء السكنية لـ 150 ألف ريال بالرياض

هيئة الزكاة
6:00 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

حساب مواطن
5:48 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حالة الاعتراض "منتهية" ولم ينزل استحقاقه في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

العمرة
5:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة